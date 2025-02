La conferenza di Follemente con Paolo Genovese e il super cast tra rapporto con l’altro sesso e irrazionalità

.com - La conferenza di Follemente con Paolo Genovese e il super cast, tra rapporto con l’altro sesso e (ir)razionalità

Ladi, la nuova attesissima commedia di, con regista estellare tra cui Pilar Fogliati, Edoardo Leo, Marco Giallini, Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria: «La convivenza tra i sessi? Non impossibile, ma complicata.»Dopo Il primo giorno della mia vitatorna in sala con, commedia con echi di Inside Out che si rifà al modello delle rom com statunitensi, da cui “ruba” pure anche la strategia delcon interpreti sulla cresta dell’onda. Edoardo Leo e Pilar Fogliati sono Piero e Lara, ultraquarantenne lui e ultratrentenne lei che si conoscono durante un primo appuntamento a casa di quest’ultima, mentre Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Claudio Santamaria e Rocco Papaleo interpretano le personalità nella mente dell’uno e dell’altra sempre in perenne conflitto tra razionalità e passione, tra cervello e cuore.