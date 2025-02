Ilfoglio.it - “La cocaina non è peggio del whisky”. La vana mossa di Petro per recuperare popolarità

Leggi su Ilfoglio.it

Sulla stampa internazionale è finita soprattutto per la battuta che Gustavovi ha fatto, secondo cui “lanon èdel”: e dopo aver detto in precedenza che avrebbe accettato unda Trump, “nonostante la sua gastrite”. In Colombia fiorisce il sarcasmo di chi ha paragonato il tutto a un reality o a una puntata dei Simpson. Ma la decisione del presidente colombiano di trasmettere martedì sera in diretta su tutte le reti una riunione del Consiglio dei Ministri ha portato anche ad accuse di illegalità, con ad esempio la senatrice María Fernanda Cabal - esponente del partito di Álvaro Uribe Vélez – che ha ricordato come una legge del 1923 imporrebbe alle riunioni del governo la riservatezza. Pericolosamente ispirata a certe prassi dei regimi castrista e chavista, la misura doveva servire ainnanzitutto a: dopo il passo falso dello scontro con Trump, in cui praticamente è stato lo statista che è uscitotra tutti coloro con cui il nuovo presidente Usa si scontrato; e dopo l’esplodere del conflitto armato nel Catatumbo, regione di confine col Venezuela dove guerriglieri dell’Eln, delle Farc e narcos si fronteggiano per il controllo delle coltivazioni di cica, non senza un evidente zampino del governo di Caracas.