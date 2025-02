Liberoquotidiano.it - "La cocaina è come il whisky, ecco perché l'Occidente la vieta": il delirio del presidente colombia

"Lanon fa più male del": a dirlo ilno Gustavo Petro, che ha così scatenato un acceso dibattito sul tema della lotta al narcotraffico. "Laè illegaleviene prodotta in America Latina - ha detto il leader progressista durante una riunione del governo trasmessa in televisione - nonrappresenti qualcosa di peggio del". Secondo lui, insomma, l'illegalità dellaè dovuta a fattori geopolitici e non necessariamente al suo livello di nocività rispetto ad altre sostanze legali. A tal proposito ha fatto l'esempio del fentayil, che ha un impatto devastante negli Usa ma che non è soggetto allo stesso tipo di restrizioni. Per il capo di Stato della, inoltre, la legalizzazione dellain tutto il mondo potrebbe rappresentare una soluzione efficace per smantellare il business illecito che sostiene le organizzazioni criminali.