La Cavese di Pietro Santin batte il Milan a S Siro ricordi di Serie B

La piccolasi trasforma in un gigante e sconfiggerà il diavolo rossonero a S.. Davide contro Golia. La tradizione, la storia rossonera messa nell’angolo e oltraggiata in una partita che verrà consegnata agli archivi del tempo. Novantesimo minuto, la trasmissione sportiva capitanata da Paolo Valenti, entra nelle case degli italiani e Gianni Vasino sarà pronto a sottolineare la vittoria di un gruppo di giocatori, quelli campani della, capaci di fare l’impresa. La Real, per un giorno.Cava dei Tirreni, piccolo comune in provincia di Salerno, parteciperà per tre anni al campionato italiano diB ma nell’edizione 1982-83 gli aquilotti vivranno la loro stagione più bella. Sugli spalti della Scala del calcio ben 6.000 tifosi ospiti. In realtà le genti campane vengono chiamate a raccolta.