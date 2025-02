Ilgiorno.it - La cartomante-spacciatrice “prevede” la visita della polizia e nasconde la droga a casa della suocera

Milano – Il profilo Linkedin di Faten E.T. non lascia spazio alle interpretazioni: "sensitiva", la sua presentazione di lavoro on line. E proprio le presunte doti di preveggenza, ha spiegato agli agenti, le avrebbero anticipato il blitz delle forze dell'ordine e consigliato di conseguenza di spostare la. Peccato per lei che i poliziotti dell'Investigativa del commissariato Greco Turro, al netto delle fantomatiche doti sovrannaturali millantate dalla pusher, siano andati dritti al sodo, arrestando per spaccio la trentottenne italo-egiziana e sequestrando poco più di un chilo e mezzo di hashish e 570 euro in contanti. Alla donna non sono bastati né i tre pitbull che aveva sempre con lei (e che ora sono stati affidati a una vicina) né una telecamera acquistata on line per controllare i movimenti sul pianerottolo.