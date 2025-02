Ilrestodelcarlino.it - La carta vincente: "I giornali tra i banchi, momento fondamentale"

Leggere i quotidiani in classe – dice Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara – è importante ed è ancora più divertente realizzarli insieme all’interno delle scuole. Riprendo questo concetto dal Campionato dismo organizzato dal Quotidiano Nazionale - Resto del Carlino (che compie il prestigioso traguardo dei 140 anni di vita) che sosteniamo con convinzione in questo progetto ormai storico che coinvolge in modo prezioso il mondo della Scuola. Capire la realtà accanto a noi, saperla analizzare, leggere i, confrontarsi con i propri compagni di scuola per realizzare ’pezzi’ ed inchiestestiche diventano unnella crescita personale e professionale dei cittadini del futuro e degli stessi imprenditori che affronteranno la creazione di un loro sogno attraverso la realizzazione di una loro impresa.