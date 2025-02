Arezzonotizie.it - La carica di mister Bucchi per l'Arezzo: "Merita altre categorie, sono qui per vincere"

"Io a Terni ci arrivo carico a bomba". È un Cristianvoglioso di stare in panchina per la prima partita ufficiale da allenatore dell', quello che si presenta oggi alla città. Da tre giorni è adper guidare i ragazzi in maglia amaranto dopo aver firmato un contratto di due anni.