La cancel culture divide Biarritz | il giudice cambia nome al celebre quartiere

dovràlare La Négresse, ildel centro storico della cittadina balneare con vista sull'Oceano Atlantico. La corte amministrativa d'appello di Bordeaux ha ordinato ieri al municipio dire il. "La Négresse", che in italiano può essere tradotto come una parola che indica una donna di colore, secondo i giudici francesi è un termine "offensivo legato alla tratta degli schiavi" e "degradante per le persone di origine africana". Ovviamente dovrà essere modificato anche l'appellativo di rue de la Négresse, la strada che attraversa il. Il sindaco di, Maïder Arosteguy, del partito centrista Les Republicains, ha protestato contro questa decisione, spiegando che “ilderiva dalla tradizione e che non è affatto razzista”. La Négresse era nella realtà una donna africana che nell'Ottocento lavorava come oste e gestiva una locanda, una donna emancipata per quei tempi, benvoluta dai residenti della località balneare tanto da dedicarle ilquando morì.