Iltempo.it - La cagnolina di Biancofiore Puggy batte tutti: è la prima a Palazzo Madama

Ha battutosul tempo la senatrice Michaela. Il suo, l'inseparabile carlino della politica bolzanina, è stato già avvistato negli uffici di, nei giorni scorsi, dopo l'approvazione del regolamento animalista del 29 gennaio per l'accesso in via sperimentale di animali d'affezione agli uffici del Senato della Repubblica. "Sì - ha confermato soddisfatta proprio, raggiunta dall'AdnKronos- ho portato già per un paio di giorni il mio cane in ufficio". Per il Senato si tratta di unain assoluto. "Tornerò nei prossimi giorni con il mio cagnolino", assicura la senatrice centrista, quando ad attenderla ci saranno -c'è da scommetterlo- cronisti e fotografi, ormai allertati. A quanto si apprende, il via libera per il suo carlino è arrivato grazie a una deroga al regolamento, non ancora del tutto operativo.