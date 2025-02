Tpi.it - La caccia all’oro del Congo: la guerra del sottosuolo per i nostri smartphone

Bahati aveva soltanto 12 anni e Amelie ne aveva 13 quando la loro vita cambiò per sempre. Entrambi erano a scuola nella provincia del Nord Kivu, nell’est della Repubblica democratica del, quando nel 2023 furono attaccati da un gruppo di miliziani del M23. Anche se separato dalla sua famiglia, il primo riuscì a scappare e a rifugiarsi in un campo profughi del capoluogo Goma, l’altra invece fu catturata dagli uomini armati. Sei suoi compagni furono uccisi sul posto dai ribelli mentre Amelie subì molestie e aggressioni prima di riuscire a fuggire in città con il favore della notte.Oggi però l’incubo è tornato con la conquista di Goma da parte del gruppo armato appoggiato dal vicino Ruanda e i conseguenti assalti alle ambasciate di Francia, Belgio, Uganda, Ruanda e Kenya nella capitale Kinshasa.