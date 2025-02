Linkiesta.it - La bugia su Almasri crolla tra silenzi internazionali e contraddizioni del governo

«Più grande è la, più probabilità ci sono che venga creduta», parola di Adolf Hitler. Nel casolaè stata così grande, mastodontica perfino, la galleria di bugie così lunga, che crederci si è rivelato un’operazione impossibile. I maestri del passato suggerivano cinque punti di appoggio a sostegno dell’impostura. Eccoli qua.Primo. Unadi Stato ha bisogno di complici, anche quando si tratta di questioni di politica internazionale. E invece nessuno ha bussato alla porta delitaliano. Il primato dell’abbandono spetta addirittura agli Stati Uniti, di cui la Presidente del Consiglio ritiene di essere amica per la pelle. Il Dipartimento di Stato americano, in un documento dal titolo evocativo, “Tortura e altre punizioni disumane”, accusadi essere a capo di un sistema al colmo delle efferatezze, di uccisioni arbitrarie, sparizioni, condizioni di vita in carcere disumane.