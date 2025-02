Ilgiorno.it - La bonifica della Pedemontana. Si inizia a scavare e campionare

, è partito anche sul territorio di Seveso il progetto operativo di(POB), che ad ora riguarda i lotti 2 e 2A. Ad oggi, le attività stanno riguardando il campionamento in banco del terreno in corrispondenza dei cosiddetti poligoni di sorgente 13 e 9A-9B, quindi a estMilano-Meda. Dopo Cesano Maderno sono partite anche a Seveso le attività di campionamento e caratterizzazione dei terreni contaminati nei lotti diall’altezza di via dei Vigne e finalizzate alla costruzionetratta B2 di AutostradaLombarda. Come già sottolineato durante i numerosi incontri anche pubblici, verranno garantite tutte le condizioni di sicurezza legate alle lavorazioni e al trasporto dei materiali. Si stima che nelle due aree in oggetto i volumi di scavo saranno pari a circa 20mila metri cubi.