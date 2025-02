Sport.quotidiano.net - La bella iniziativa al Cnos di Castel de Britti. La lezione di ’Cippo’ ai ragazzi del Salesiani: "Sport palestra di vita»

L’esperienza di chi ha realizzato il sogno di una, calcando i palcoscenici calcistici più prestigiosi dall’Italia all’Europa, e con dedizione è riuscito a raggiungere traguardi importanti pur dovendo affrontare sfide difficili. Giacomo "Cippo" Cipriani è l’esempio di come sia possibile raggiungere i propri obiettivi con la determinazione, incontrare ostacoli, fisici nel suo caso, ma mai demordere e chi meglio di lui che con la maglia del Bologna ci è nato e cresciuto poteva raccontare come il calcio e loin generale possano essere il mezzo sociale forse più potente. L’ex attaccante rossoblù ha provato a suo modo a portare questa testimonianza aidel Centro di Formazione Professionale- Don Bosco dide, in un faccia a faccia nel qualeha voluto condividere con una platea di giovani da 15 ai 18 anni le sue esperienze ma anche ciò che il calcio e logli hanno dato e che negli anni nei quali ha appeso le scarpine al chiodo ha provato a restituire.