Ilrestodelcarlino.it - La 17enne è già tornata a vincere sul parquet

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono tutti al suo fianco. E lei è ripartita. Facendo quello che le piace di più: giocare a basket. Lache è stata vittima di insulti razzisti, nel corso di una partita del campionato di Under 19 tra la sua Happy Rimini e la Nuova Virtus Cesena, èin campo subito. Lunedì il brutto episodio: la mamma di due giocatrici cesenati le ha urlato "scimmia" riprendendo tutto col telefono e pubblicando sui social un video poi diventato virale (nonostante i tentativi di rimuoverlo). Martedì la ragazza era di nuovo in campo per un’altra partita della stessa categoria, contro Castel San Pietro: l’Happy Rimini ha vinto 63-44 e lei ha messo a segno 5 punti. Dimostrando di voler voltare immediatamente pagina. Tutti al suo fianco. Familiari, amici e quella che per lei è una seconda famiglia: l’Happy Rimini.