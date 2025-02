Serieanews.com - Kvaratskhelia, altro che impatto devastante: a Parigi sono già delusioni

Khvicha Kvaratskhelia ha coronato, pochi giorni fa, il su più grande obiettivo: lasciare Napoli e volare al Paris Saint Germain. Una situazione su cui ha spinto l'esterno geogriano ma anche il suo entourage fin dai primi giorni di gennaio. In verità era dall'estate scorsa che andava avanti il flirt tra le parti.Insomma, un matrimonio che si doveva fare, quasi ad ogni costo a sentire le parole del ds Manna che, in conferenza stampa, ha espressamente sostenuto come il Napoli sia stato quasi ricattato. Evidentemente Kvara non ne poteva più di essere il leader del Napoli, forse non voleva più restare in città o comunque era stufo del basso stipendio che guadagnava in azzurro.