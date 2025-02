Juventusnews24.com - Koopmeiners nel nuovo ruolo in Como Juve? Thiago Motta cambia ancora: in che posizione agirà l’olandese

di RedazionentusNews24nel suoindi questa sera?lo: in chegiocheràGiorno di gara per la, attesa questa sera dalla gara di, valida per l’anticipo del venerdì che apre la giornata numero 24 di questo campionato. L’obiettivo è di centrare altri tre punti dopo la vittoria sull’Empoli.Ci saràuna volta in campo Teun, pronto ad agire inpiù arretrata. Anche contro i larianidovrebbe infatti giocare in una mediana a due al fianco di Locatelli.QUOTEè per lantus diuna gara importante per la rincorsa alla zona Champions. I bianconeri vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta in casa con l’Empoli contro un’avversaria che si è rinforzata molto sul mercato di gennaio ma che almeno sulla carta è abbordabile.