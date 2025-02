Juventusnews24.com - Koopmeiners confermato titolare in Como Juve, Thiago Motta gli cambia posizione: ecco dove giocherà

di RedazionentusNews24in: le formazioni ufficiali e ladell’olandese in campo. I dettagliSono ufficiali le formazioni di: Teundache non si priva dell’olandese per il match di Serie A. L’ex Atalantanel centrocampo a due con Locatelli e quindi in unapiù arretrata.Dietro a Kolo Muani, nella funzione di trequartista, presente McKennie mentre sulle fasce Yildiz e Nico Gonzalez. L’olandese vuole tornare al gol ed essere decisivo.Leggi suntusnews24.com