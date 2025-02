Juventusnews24.com - Kolo Muani titolare! Terza presenza consecutiva dal primo minuto in Serie A: ufficiale la decisione di Thiago Motta per Como Juve

di RedazionentusNews24confermato: si tratta delladalinA. Ecco la scelta diSono ufficiali le formazioni di, anticipo diA del Sinigaglia valido per la 24ª giornata di campionato.conferma ancora.L’attaccante francese giocherà dal, come a Napoli e inEmpoli. Vlahovic partirà ancora dalla panchina.QUOTEè per lantus diuna gara importante per la rincorsa alla zona Champions. I bianconeri vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta in casa con l’Empoli contro un’avversaria che si è rinforzata molto sul mercato di gennaio ma che almeno sulla carta è abbordabile. La quota MULTIGOL 1-6 (tra 1 e 6 gol totali segnati nell’arco della partita) è data a 8 invece che 1.