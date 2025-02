Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, il vice di Deschamps lo esalta: «Risposte eccellenti perchè sente la fiducia. Con Vlahovic o al suo posto e le caratteristiche migliori: ve lo racconto»

di RedazioneNews24, il vide diil neo attaccante bianconero: le sue dichiarazioni sul giocatore franceseGuy Stephan, storicodi Didier, ha concesso un’intervista a Tuttosport in cui ha parlato del neo attaccante dellaRandal. Ha raccontato così il giocatore bianconero.– «L’ho guardato con molto piacere nelle sue prime due partite in Serie A, ho osservato i suoi goal con altrettanto piacere. Nell’ultimo ha solo deviato un tiro ma ha fatto qualcosa per migliorare la traiettoria».SE SE LO ASPETTAVA – «Stiamo parlando di un ragazzo molto sensibile e riservato. Ha bisogno di sentire ladell’allenatore, dei compagni e dell’ambiente che lo circonda. Evidentemente ha questela sua risposta in campo è eccellente.