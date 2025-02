Juventusnews24.com - Kolo Muani e Vlahovic possono giocare insieme? Ecco cosa pensa Giuntoli: ha svelato questo sull’idea di Thiago Motta

Cristiano Giuntoli ha parlato a Sky prima di Como Juve per analizzare le mosse del mercato invernale dei bianconeri, soffermandosi sull'acquisto di Kolo Muani e di come potrebbe giocare con Vlahovic – «Sicuramente li ha provati e li proverà. Hanno caratteristiche per giocare insieme, non solo tra di loro ma anche con gli altri attaccanti. Ogni partita potrà prendere le decisioni più opportune in base agli avversari».