Kolo Muani è il salvatore della Juventus: cinque gol in tre partite (a Como vittoria allegriana)

è ilgol in tre.Laè sempre più aggrappata al’attaccante francese che il Psg ha dato in prestito alla(lo stipendio lo paga la Juve) in modo che i bianconeri potessero evitare la svalutazione eccessiva del suo cartellino. Come si fa con le provinciali. E bisogna dire che lasta svolgendo al meglio il proprio compito.in treha segnatogol. Questa sera acon la doppietta ha regalato laalla squadra di Motta. Decisivo il rigore realizzato all’89esimo che ha evitato l’ennesimo pareggio. Diciamo che è stata una.Lavince la seconda partita consecutiva dopo quella dell’Empoli. Non ci pare che sia cambiato chissà cosa ma vincere è importante anche nella Juve di Motta e Giuntoli.