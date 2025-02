Ilnapolista.it - Kolo Muani costò 90 milioni al Psg, ma Campos era convinto che avrebbe brillato altrove (L’Equipe)

Randalè riuscito ad adattarsi velocemente al campionato italiano. Ha già messo a segno 2 reti in Serie A nelle prime due presenze contro Napoli e Empoli. La Juventus (che lo ha preso in prestito secco) potrebbe ritrovare quel centravanti per cui il Psg aveva deciso di pagare circa 90all’Eintracht Francoforte.era diventato invisibile nel Psg, alla Juventus c’è stata una metamorfosiscrive sul francese:Ha lasciato la sua vita di Parigi in una fredda sera di gennaio. Dopo una mezza stagione in cui Randalera quasi diventato un’ombra nel suo club; 450 minuti di gioco, fine settimana trascorsi in tribuna, quei 90pagati per lui non sono mai stati percepiti da Luis Enrique come una vera soluzione adatta al suo gioco. All’età di 26 anni, l’attaccante ha quindi scelto la Juventus per diventare di nuovo un giocatore.