Juventusnews24.com - Kolo Muani alla Baggio! L’attaccante della Juve inarrestabile anche contro il Como: battuto un record che durava da 30 anni

di RedazionentusNews24: la statistica legata aldopo la reteil, i dettagliUn inizio da incorniciare quello di. Quarta rete in tre partite dopo quella realizzata in: non c’era riuscito nessuno nella storia bianconera dall’era dei tre punti mentre prima solamenteera riuscito a timbrare il cartellino nelle sue prime tre presenze con la. La statistica riportata da Opta.STATISTICA – «Randal(gol vs) è diventato il primo giocatorentus a segnare in tutte le sue prime tre presenze in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Slancio».Leggi suntusnews24.com