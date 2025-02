Game-experience.it - Kingdom Come: Deliverance 2 ha già recuperato i costi di sviluppo, rivela Warhorse

2 ha debuttato sul mercato realizzando un successo straordinario, coprendo idiin un solo giorno.Difatti con un milione di copie vendute in 24 ore, il nuovo RPG medievale diStudios si imponeuno dei primi fenomeni videoludici del 2025. Il game director Daniel Vavra ha celebrato il risultato sui social (grazie a GamesRadar),ndo che aveva scommesso sulle vendite di lancio con il suo team, mancando la previsione di appena 300 unità. Questo risultato conferma l’ottima accoglienza del gioco e pone solide basi per il suo futuro.L’eccezionale performance di2 solleva anche un dibattito sul mercato videoludico attuale. Recentemente, il CEO di Electronic Arts, Andrew Wilson, ha affermato che le vendite inferiori alle aspettative di Dragon Age: The Veilguard dipendono principalmente dalla mancanza di elementi live service.