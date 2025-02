Lanazione.it - Kickers Narnali. Vittoria, c’è la testa

approfittano del mezzo passo falso del Bellini Giacomo Bacchereto e balzano inalla classifica del campionato Uisp Prato di calcio a 11. Lo fanno vincendo un match al fulmicotone contro il Phoenix 2012, grazie alla rete di Gigliofiore e alla tripletta di Sciannamè. Per i padroni di casa, che avevano chiuso il primo tempo in vantaggio, non bastano le reti di Bartolini e la doppietta di Acciaioli. Il Giusti Stefano Comeana, invece, ferma sul pareggio il Bellini Giacomo Bacchereto in uno dei rari 0-0 del torneo. Unamancata che, per il momento, costa al Bellini Giacomo Bacchereto la vetta della classifica. Chi non sfrutta il mezzo passo falso dell’ex capolista è l’Fc Tavola che impatta 2-2 contro l’Olimpia Prato. Pareggio per 2-2 tra S. Ippolito e Real Chiesanuova: alle reti di Donnini e Nenciarini per i padroni di casa rispondono Silvestri e Pisa per gli ospiti.