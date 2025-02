Laspunta.it - Khaby Lame nuovo ambasciatore UNICEF

Il content creator internazionaleè stato nominatoGoodwill Ambassador dell’. La nomina, avvenuta in occasione di un evento nel paese natale di, il Senegal, fa seguito a una missione di quattro giorni per incontrare bambini e giovani che stanno portando cambiamenti positivi nelle loro comunità.“È un vero onore essere nominato Goodwill Ambassador dell’e far parte di un’organizzazione che mette i diritti dei bambini in primo piano ogni giorno”, ha dichiarato.“Dalla mia esperienza di bambino che temeva la povertà, che ha lottato per trovare la mia passione a scuola e che ha perso il lavoro durante la pandemia COVID-19, fino a trovare il mio posto e la mia vocazione nel mondo, so che tutti i bambini possono crescere bene quando viene data loro una possibilità e un’opportunità”.