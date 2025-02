Gqitalia.it - Kendrick Lamar sta per reinventare l'halftime show del Super Bowl?

Leggi su Gqitalia.it

Il lungo gennaio è finito, Drake sta fuggendo dal continente e l'incontro delè deciso, il che significa che l'diè quasi alle porte. Grazie a Dio, perché sarà incredibile. Questo non lo dico perché so cos'ha in serbo, ma basandomi suglipassati che sono stati tra le migliori performance che l'hip-hop abbia mai visto. Data la sensazione offerta da questo particolare evento, liti tra rapper, cause legali, percezione di snobbare gli OG della città natale, credo valga la pena ricordare e ribadire che dovremmo essere tutti eccitati, non perché potremmo sentire una diss track generazionale suonata durante il più grande evento live d'America, ma perchéè un performer live generazionale. Ho riso dei tweet sull'incredibilenatalizio di Beyoncé, degno del, che dicevano cose del tipo “avrà il suo bel da fare”, perché se c'è un rapper che ha il talento per seguire Cowboy Carter, quello è proprio K Dot.