Juventusnews24.com - Kean Fiorentina, l’ex bianconero non smette di segnare. Ma la Gazzetta assicura: «Per lui e la Juventus nessun rimpianto, ecco perchè»

di RedazioneNews24attaccantenon vuolere di. Ma per lanon è unSulladello Sport si parla ancora di Moisee non potrebbe essere altrimenti dopo la doppietta rifilata ieri nel 3-0 all’Inter. Così l’attaccante sale a quota 15 gol in campionato, 19 totali aggiungendo anche i tre in Europa e quello in Coppa Italia.Ma secondo il quotidiano non è unper la. I bianconeri hanno ormai guardato avanti, così come lo stesso giocatore, che non rimpiange l’aver lasciato Torino per Firenze, lì dove si sta finalmente rilanciando dopo anni difficili.Leggi sunews24.com