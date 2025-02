Velvetmag.it - Katia Follesa ieri e oggi, com’era e com’è la co conduttrice di Sanremo

Leggi su Velvetmag.it

cambiata la comica etvnegli anni:della prossima co-Festival di2025., il cui nome d’arte nasconde il vero nome Kariuscia, è senza dubbio una delle figure più iconiche del panorama comico italiano degli ultimi anni. La sua carriera, iniziata in sordina, ha preso il volo grazie a una combinazione di talento, ironia e una personalità affascinante che l’ha resa amata dal pubblico.cambiata la co-di2025 – Velvetmag.it / Credits: Instagram @è conosciuta non solo per le sue esibizioni comiche ma anche per il suo aspetto rinnovato e il suo ruolo di co-nel prestigioso Festival di. Ma chi eraprima del successo e come è riuscita a trasformarsi nel personaggio che conosciamocambiata laPrima di diventare la comica di riferimento che tutti conosciamo,ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo attraverso esperienze che l’hanno forgiata e preparata per il grande salto.