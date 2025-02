Metropolitanmagazine.it - Kanye West difende P Diddy e si appella a Trump: «Libera mio fratello Puff»

, proprio come alle scale di Hogwarts, piace cambiare, specialmente idea. Dopo mesi di commenti sibillini diretti a P, infatti, sembra che il rapper -negli ultimi giorni nella bufera per il nude look estremo esibito dalla moglie Bianca Censori ai Grammy Awards– sia di nuovo dalla parte del suo collega. Pochi giorni fa Ye aveva iniziato a seguire -piuttosto a sorpresa, considerando i loro precedenti- Taylor Swift. Ora, invece, non c’è più traccia della popstar, ma tra i following risultano, oltre alla sua consorte, proprio il produttore discografico e i suoi figli Christian Combs e Justin Dior Combs.Sean Combs, com’è ben noto, è da mesi al centro di una bufera giudiziaria senza precedenti. Arrestato lo scorso 16 settembre, si trova al momento presso il Metropolitan Detention Center di New York.