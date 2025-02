Lanazione.it - Kabel, trasferta testacoda. Ora l’"esame di maturità"

È quasiper lain serie C maschile. Dopo il successo bellissimo, rocambolesco e importante contro il Torretta Livorno, altro impegno di marca labronica inper Prato che domani, ore 18 palestra Comando Vigili del Fuoco (arbitri Fanti e Ciurli) affronta la Tomei. Livorno ultima in graduatoria e che, rispetto al match d’andata, vinto dallaper 3-0, ha cambiato guida in panchina con l’addio di Berti e l’arrivo di una bandiera del volley italiano come Cristian Casoli. Neppure l’esperienza e il carisma di Casoli hanno però potuto invertire la rotta della Tomei che ha continuato a stentare e a non raccogliere punti. Per Prato l’obbligo di vincere ma anche un test importante diche, dopo la festa agonistica del successo contro la capolista, deve affrontare questo penultimo impegno della prima fase di torneo con la medesima serietà e concentrazione.