Juventus, Kolo Muani nella storia del club: un gol da record|Serie A

2025-02-07 22:38:00 Juventus, Kolo Muani nella storia del club: un gol da record Serie A Quarto gol in tre partite per Randal Kolo Muani, attaccante francese arrivato in prestito secco dal Paris Saint-Germain, e che è inizialmente andata in vantaggio contro il Como, prima di essere recuperata dal pareggio di Diao su splendido traversone di Cutrone.