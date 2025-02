Juventusnews24.com - Juventus, il dato che fa sorridere Thiago Motta: ora i gol arrivano anche dalla panchina. Vlahovic e non solo: così si vuole migliorare quella statistica

di RedazioneNews24, unfa: i gol adessoda chi entra. Lanon menteche questa sera tornerà in campo contro il Como nella sfida valida per l’anticipo della giornata numero 24 di campionato.avrà un’arma in più per la trasferta in terra lariana: unafinalmente più lunga.Come spiegato da Tuttosport, sono 9 fin qui i gol realizzati da chi è subentrato a gara in corso, ultimi dei quali quelli die Conceicao nel 4-1 rifilato all’Empoli domenica scorsa. Unache si punta agià oggi.QUOTE COMO JUVE – Como-Juve è per ladiuna gara importante per la rincorsa alla zona Champions. I bianconeri vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta in casa con l’Empoli contro un’avversaria che si è rinforzata molto sul mercato di gennaio ma che almeno sulla carta è abbordabile.