Juventus decisione pazzesca e offerta rifiutata | il retroscena da urlo

Leggi su Tvplay.it

Laha ricevuto un’per uno dei suoi big nel corso del calciomercato di gennaio, ma ha scelto di rifiutarla e di tenere il giocatore: tutti i dettagliSono state settimane intense a gennaio, con tanti club che hanno riversato le proprie risorse per acquistare i rinforzi necessari per provare a centrare i propri obiettivi. In Italia, chi più e chi meno, si sono mosse tutte le squadre. In particolare, le più attive sono state il Milan e la, che hanno portato a casa dei colpi molto interessanti che potrebbero essere il presente e il futuro delle squadre allenate rispettivamente da Sergio Conceiçao e Thiago Motta.Ma si sa, il mercato può regalare anche delle storie particolari. Non solo di grandi acquisti o cessioni dolorose, ma anche di affari non conclusi. Nel caso della Juve, il Manchester City si sarebbe fatto avanti per Cambiaso offrendo 6 milioni l’anno al giocatore e circa 60 milioni al club.