Juventusnews24.com - Juve Milan Primavera streaming live e diretta tv: dove vederla

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24tv:la sfida valida per la 24esima giornata del campionato1 fra bianconeri e rossoneri. I dettagliIl gol di Vacca ha permesso ai bianconeri di accedere alle semifinali di Coppa Italia, ma bisogna subito tornare in campo per la 24esima giornata di campionato contro il.La sfida casalinga dellasarà trasmessa intv su Sportitalia, canale 60 del digitale e insulle piattaforme dedicate dall’emittente. La cronaca testuale del match invece sarà presente suntusnews24.com, che seguirà dal vivo l’evento a Vinovo.Leggi suntusnews24.com