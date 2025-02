Internews24.com - Juve Inter, Thiago Motta può recuperare un titolare per il big match? I dettagli

di Redazionepuòunper il big? Isulle condizioni di Cambiaso, in vist del derby d’ItaliaPrima di sfidare l‘nel bigdi domenica prossima, ladisarà impegnata questa sera nella prima sfida di questa 24a giornata, ossia la trasferta contro il Como di Fabregas. Nell’edizione di oggi del Corriere dello Sport si parla di Andrea Cambiaso, che non è stato convocato per la partita di questa sera in trasferta contro i lariani. Inoltre, lantus potrebbe dover fare a meno di lui anche nell’andata degli spareggi di Champions League contro il PSV, in programma martedì prossimo. Secondo il quotidiano, però, il suo rientro non dovrebbe tardare troppo. Il problema alla caviglia dovrebbe risolversi in pochi giorni, aumentando le chance di vederlo tra i convocati per la sfida contro l’