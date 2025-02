Ilfattoquotidiano.it - “Justin Bieber vive da recluso, non esce di casa e si comporta come una scheggia impazzita”: le rivelazioni di un’amica e il ruolo di Sean Combs

Il matrimonio trae la moglie Hailey sarebbe agli sgoccioli. A fornire una versione di una rottura che parrebbe imminente, fonti vicine alla modella hanno rivelato al Daily Mail che: “ha avuto problemi negli ultimi due anni e una parte significativa di questi è dovuta alla sua preoccupazione di trovarsi in certe situazioni pubbliche. Ha sviluppato una profonda paura di stare in spazi con molte persone e ha timore delle grandi folle. Questo è uno dei motivi per cui non fa più tournée da un po’ di tempo. Evita di uscire die di dover interagire con estranei e questo lo ha reso sempre più solitario”, ha rivelato la fonte. Da mesi si vocifera di un possibile divorzio tra i due. Hailey, sempre secondo quanto raccolto e riportato da fonti vicine alla neomamma, starebbe faticando nel mantenere in piedi il rapporto col marito