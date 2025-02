Bergamonews.it - Joan Thiele: prima volta sul palco di Sanremo e dedica la canzone al fratello Giovanni

Alessandra, in arte solamente, è nata il 21 settembre 1991 a Desenzano del Garda.Arista italo-colombiana,ha iniziato la sua carriera da cantante nel 2015.Nel corso del tempo, si sono susseguite collaborazioni con Elodie, Myss Keta, Priestess, Nitro, Mace, Venerus, Colapesce e Dimartino.Nel 2023,ha vinto il David di Donatello come “MiglioreOriginale”, riferito a “Proiettili”. È un brano interpretato insieme ad Elodie ed è colonna sonora nel film “Ti Mangio Il Cuore”.Nel 2025, la cantautrice avrà il suo primo debutto suldell’Ariston!Ella porterà il brano intitolato “Eco”. Di cosa tratta?Thile ha dichiarato con emozione ed entusiasmo: “innanzi tutto, non mi aspettavo di entrare nei Big”.Continua, sempre con tono gioioso: “Eco è unaa cui tengo molto, per me davvero cara, e racconta di quanto sia necessario capire l’importanza di un’idea, di saperla difendere ed il saper affrontare le proprie paure”.