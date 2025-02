Jhoanna la baby sitter scomparsa a Milano | indagato il compagno Pablo Gonzales Rivas

Leggi su Open.online

Gonzalez, 48 anni,diNataly Quintanilla Valle, ladi 40 annia fine gennaio, èper omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere. L’uomo aveva denunciato l’allontanamento volontario della donna, così aveva sostenuto, solo una settimana dopo la sua, avvenuta tra il 24 e 25 gennaio. È stato convocato dai pm per un interrogatorio, davanti all’aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo. Nessuna immagine diche esce di casaI carabinieri del Nucleo investigativo, coordinati dalla Procura guidata da Marcello Viola, dopo aver aperto nei giorni scorsi un fascicolo per istigazione al suicidio, hanno raccolto una serie di elementi con sopralluoghi in casa, testimonianze delle amiche die analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nei pressi dell’abitazione in zona viale Sarca, dove la coppia conviveva.