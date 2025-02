Zonawrestling.net - Jey è l’uomo “giusto” ?

Leggi su Zonawrestling.net

Aveva ragione Triple H: Questa Royal Rumble è stata la più grande in assoluto. Almeno in termini numerici; Quasi 66 mila spettatori presenti ad Indianapolis (spesso spacciati per 70 mila, ma poco conta), e milioni di telespettatori in tutto il globo. Inoltre, una Royal Rumble densa di nomi importanti, almeno quella maschile, tutti a contendersi il Main Event di Wrestlemania: Damien Priest, Jey Uso, Sami Zayn, McIntyre, Punk, Roman e tanti altri. Una rosa di nomi blasonati così folta che qualcuno è rimasto fuori. Si pensi a Solo Sikoa, ad esempio, o ai membri del JD, oppure a Theory, Waller, R–Truth. Certo non lottatori in grado di imprimere una svolta, ma comunque gente che rimpolpava la contesa creando siparietti degni di interesse. Insomma, una RR “concreta”, intensa ed emozionante, grazie anche ad una ottima gestione delle entrate che ha saputo ravvivare l’interesse nei momenti di “stanca”, culminando in un finale a tre difficilmente prevedibile, e con la vittoria sorprendente di Jey Uso.