Movieplayer.it - Jessica Gunning, star di Baby Reindeer, nel cast del nuovo film di Steven Soderbergh

Leggi su Movieplayer.it

L'attrice, interprete di Martha in, farà parte deldi The Christophers,diretto da, reduce dal successo di, ha ottenuto un altro importante ruolo: l'attrice è infatti entrata a far parte deldi The Christophers, ildiretto da. Il ruolo di Martha nella miniserie creata da Richard Gadd sta aprendo all'attrice molte porte nel mondo di Hollywood, in particolare dopo la vittoria dell'Emmy per la sua interpretazione. L'arrivo di 'Martha' neldiLa dark comedy The Christophers, oltre alla nuova arrivata, avrà nelanche Ian McKellen, Michaela Cole e James Corden. Le riprese sono attualmente in corso nella città di .