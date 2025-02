Quotidiano.net - James Blunt torna con ’Back to Bedlam’. Vent’anni dopo

Terra di linguaggi musicali che la attraversano, si sovrappongono, si incrociano, l’Emilia Romagna, in attesa dei grandi appuntamenti e dei festival estivi all’aperto, offre un’intensa programmazione di concerti, tra club e ampi spazi. La Unipol Arena di Casalecchio di Reno come sempre presenta un cartellone ricchissimo di celebrità del pop, come le star globali dell’heavy metal, gli americani Pantera, che porteranno in provincia di Bologna il loro suono durissimo e distorto il 12 febbraio, mentre, stesso posto, le atmosfere diventeranno decisamente più bucoliche con il concerto del cantautoreche metterà in scena, 20 anni, il disco che lo ha reso famoso,to, eseguito integralmente dal vivo il 22. Il 21 febbraio l’appuntamento è all’Estragon con la formazione degli Espana Circo Este, gruppo esponente della scena della cosiddetta ‘world music’, che mescola suoni provenienti da angoli diversi del pianeta e che presenta in anteprima le canzoni del nuovo album in uscita a marzo.