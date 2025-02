Amica.it - Jacquemus lancerà una linea beauty

Leggi su Amica.it

Simon Porte, l’enfant prodige della moda, è pronto a scrivere un nuovo capitolo. Il suo marchio, nato nel 2009, ha conquistato il fashion system con un’estetica fresca, vintage al punto giusto e profondamente legata alla cultura mediterranea. Ha saputo costruire un universo narrativo potente, che ha fatto da cornice a ogni collezione. Le sfilate? Un’esperienza magica: da quelle in Provenza a quella per festeggiare i 15 anni della maison, organizzata a Villa Malaparte a Capri. E ora, dopo anni di speculazioni,è pronto ad espandersi:infatti una. Non una semplice mossa commerciale, ma un’estensione naturale del suo immaginario. Con il supporto di L’Oréal, il brand si prepara a lasciare il segno anche nel mondo della bellezza, e le aspettative sono altissime.