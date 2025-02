Gamberorosso.it - Jacopo Ticchi: chi è lo chef riminese mago del pesce frollato

è uno di quei giovani talenti che la ristorazione italiana può vantare anche all’estero. Trentenne di grande esperienza (ne ha circa dieci), loromagnolo nasce a Cattolica nel 1994 e della sua vita ha già le idee chiare: la cucina è la strada da intraprendere. Frequenta l’Istituto Alberghiero di Riccione e dopo il diploma guarda già oltre l’orizzonte della sua terra: si sposta prima a Milano entrando nella brigata di cucina del ristorante Joia di Pietro Leeman dove ci resta per quattro anni, e poi fa anche un grande passaggio in Australia per formarsi anche sulla frollatura dele diventare un seguace di Josh Niland,genitore di questa tecnica.Formazione dae amore per ilLavorare con Pietro Leeman,vegetariano per eccellenza, ha dato la possibilità adi sviluppare delle competenze sulla cucina vegetale e di imparare, soprattutto, l’importanza e la lavorazione della materia prima, concetto chiave utile per mettersi a disposizione anche di una cucina sperimentale come quella legata alla frollatura del