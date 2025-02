Quifinanza.it - Iveco valuta lo spin-off della divisione difesa, conti in salute e azioni in rialzo del 14%

Non solo risiko bancario, c’è un’altra azienda che ruba la scena oggi a Piazza Affari. ÈGroup, che ha pubblicato i risultati del quarto trimestre e dell’intero 2024, mostrando un forte incremento degli utili. Il produttore di veicoli commerciali, autobus, mezzi speciali e per laha inoltre diffuso previsioni per il 2025 superiori alle stime degli analisti, e il titolo decolla in avvio di seduta con un balzo del 14%.Non solo: sembra che l’azienda stiando la separazionepropriaattraverso uno-off nel 2025.I dati del 2024Group ha chiuso il 2024 con “una solida performance”, ha dichiarato l’amministratore delegato. I ricavi si sono attestati a 15,28 miliardi di euro, rispetto ai 15,9 miliardi del 2023, mentre l’utile netto adjusted è salito a 569 milioni, con un incremento di 181 milioni rispetto all’anno precedente.