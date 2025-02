Lanotiziagiornale.it - “Italia fuori dall’Oms, la destra segue Trump e mette a rischio la Sanità”: parla la deputata del Pd Roggiani

Il Consiglio regionale lombardo ha approvato una mozione che chiede al governo di valutare l’uscita. Silviae segretaria regionale del Pd in Lombardia, il governo deve chiarire ed escludere questa ipotesi?“È inaccettabile che questa proposta arrivi dalla Lega che guida la Regione che ha visto quasi il 40% dei morti di Covid. Usciresarebbe un passo indietro pericolosissimo per la salute pubblica. Per questo insieme alle altre forze di opposizione abbiamo chiesto al Governo di riferire al più presto inmento. Abbandonare l’unico organismo internazionale che ha il compito di coordinare la risposta globale alle emergenze sanitarie è totalmente insensato. Non è un caso che persino all’interno della maggioranza lombarda ci siano stati divisioni: Fratelli d’e Lega hanno smentito l’assessore Bertolaso, che aveva espresso perplessità su questa idea assurda”.