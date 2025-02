Formiche.net - Ishiba alla Casa Bianca, il Pentagono nel Mar Cinese. Trump naviga l’Indo-Pacifico

Leggi su Formiche.net

Dopo che la riunione ministeriale del Quad ha aperto l’attività internazionale dell’amministrazione, i prossimi sette giorni saranno fondamentali per capire il ritmo dell’impegno americano nel, regione cruciale per Washington — per le potenzialità socio-economiche e perché primo livello di contenimento della Cina.Da due giorni, le forze armate di Australia, Giappone, Filippine e Stati Uniti stanno conducendo esercitazioni congiunte al largo delle Filippine. Dopo le manovre navali di mercoledì, altre attività dí interoperabilità ci sono state nelle scorse ore nei cieli del Sud-est asiatico — dove i B-1 Lancer, bombardieri a capacità nucleare statunitensi, hanno simulato attacchi insieme alle altre aviazioni “friends, partners, allies”.Queste attività, definite esercizi di cooperazione multilaterale, dimostrano l’impegno collettivo dei quattro Paesi a rafforzare la stabilità regionale e internazionale, in linea con la visione di un Indo-libero e aperto, spiegano i briefing del, seguendo il mantra “free and open Indo-Pacific” — ideato dal defunto premier nipponico Abe Shinzo e ormai adottato come simbolo dell’impegno americano e dei like-minded nella regione (Italia compresa).