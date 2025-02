Ilrestodelcarlino.it - Iscrizione nei plessi di Acquaviva: c’è ancora tempo per le domande

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con un nuovo avviso l’Amministrazione comunale diPicena ricorda a tutte le famiglie che per consentire la più ampia attività di orientamento è stata fissata un’altra finestrarale per la presentazione delledialla scuola dell’Infanzia, Prima e di Secondo grado, la cui scadenza è fissata per le ore 20 di lunedì prossimo 10 febbraio. Il Comune invita le famiglie interessate a non perdere l’opportunità di iscrivere i propri figli alla scuola del paese, un ambiente stimolante e che offre una formazione di qualità, in grado di accompagnare ogni studente nella propria crescita e preparazione per il futuro. E’ importante iscrivere i bambini ed i ragazzi nelle scuole del paese per non perdere un’importante istituzione locale. Per maggiori informazioni e per effettuare l’, si può visitare il sito del locale ISC https://icspinetoli.