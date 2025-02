Bergamonews.it - Irama: quinta volta sul palco dell’Ariston come “Big”

Leggi su Bergamonews.it

Filippo Maria Fanti, in arte, è nato il 20 dicembre 1995 a Carrara. Egli aveva partecipato alle selezioni di Amici 2015 ma era stato subito scartato, per poi essere presente a Sanremo Giovani 2016 ma, anche qua, non aveva riscosso successo.Nel 2018, finalmente, aveva ottenuto la ricompensa per tutti i suoi sforzi: ha vinto Amici.Dopo ciò, nel 2019 aveva deciso di partecipare a Sanremo nella categoria “Big” per la prima. Aveva portato la canzone “La Ragazza Con Il Cuore Di Latta”, posizionandosi al settimo posto.Si era riproposto due anni dopo con l’inedito “La Genesi Del Tuo Colore”, arrivando quinto.Aveva partecipato nuovamente al Festival nel 2022 con il brano “Ovunque Sarai”, in onore della nonna, conquistando il quarto posto.La sua ultimasulè stata nel 2024 con “Tu No”, ottenendo nuovamente il quinto posto.