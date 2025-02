Ilnapolista.it - Inzaghi sotto accusa, la Gazzetta: la mancanza di un piano B è uno dei limiti del suo calcio monotematico

Leggi su Ilnapolista.it

, la: ladi unB è uno deidel suoOra tocca aessere. La sonora sconfitta subita 3-0 ieri sera a Firenze, ha provocato sui social numerose proteste da parte degli interisti. Anche lail tecnico:La peggiore Inter dell’era di Simone. Molle, svuotata, lenta di gambe e di pensiero, e schiaffeggiata dalla Fiorentina, nella prosecuzione della partita interrotta per il malore che il 1° dicembre aveva colpito Edoardo Bove.L’altro vincitore di nottata è Antonio Conte, il suo Napoli rimane capolista in solitaria con tre punti di vantaggio, ma più del distacco possono le impressioni: l’Inter vista al Franchi non è da scudetto. La speranza, per gli interisti, è che si tratti di un episodio, di una sera sbagliata, come ne possono capitare, anche se questa è stata troppo sbagliata per non farsi delle domande preoccupanti.